Bilim, eğitim ve üniversite-sanayi iş birliğini aynı çatı altında buluşturan 4. Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu başarıyla tamamlandı. Dicle Elektrik'in ana sponsor olduğu ve 3 gün süren sempozyumda 91 bildiri sunumu, 237 seminer, 'Tezini 3 Dakikada Anlat' yarışması ve lisansüstü öğrencilerin hazırladığı mimarlık sergisi katılımcılarla buluştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, eğitim ve bilim odaklı projelere destek vermeyi sürdürüyor. Bölgenin insan kaynağına, akademik gelişimine ve gelecek vizyonuna katkı sunmayı kurumsal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak gören şirket, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumunun ana sponsoru oldu.

'Akademik üretim şehirlerin görünmeyen altyapısıdır'

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış programına katılarak konuşma yapan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, bilimin, emeğin ve genç araştırmacıların heyecanının aynı çatı altında buluştuğu bu organizasyona destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

'Enerji sektörü bugün dijitalleşme, veri analitiği, siber güvenlik, yapay zeka, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve nitelikli insan kaynağıyla birlikte gelişiyor. Bu nedenle akademik bilgiye, bilimsel yönteme ve genç araştırmacıların üreteceği yeni fikirlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dicle Elektrik olarak, bu organizasyona destek vermeyi bölgemizin bilgi birikimine, insan kaynağına ve gelecek vizyonuna sunulan ortak bir katkı olarak değerlendiriyoruz.'

'Üniversite-sanayi iş birliğini sahada karşılığı olan bir modele dönüştürüyoruz'

Dicle Üniversitesi ile eğitim, istihdam ve akademik çalışmaları kapsayan çeşitli iş birlikleri yürüttüklerini belirten Tüzün, bu iş birliklerinin temelinde gençlerin teorik bilgilerini sahada pekiştirmesi, mesleki yetkinliklerini geliştirmesi ve iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmasının yer aldığını ifade etti. İlgili bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencilerine mesleki eğitim uygulamaları kapsamında şirket bünyesinde staj imkanı sunduklarını da dile getiren Nedim Tüzün, bölgenin ihtiyaçlarını doğru okumak, sahadaki problemleri bilimsel verilerle değerlendirmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için üniversitenin bilgi birikimini önemli gördüklerini söyledi.

Dicle Elektrik'e bilimsel ve teknolojik katkı ödülü

Sempozyum kapsamında 7 dalda 2025 lisansüstü tez ödülleri de sahiplerini buldu. Bu kapsamda, Dicle Elektrik Teknoloji Servis Destek Yöneticisi Hüsnügül Tekin, 'Dağıtım şebekelerinde kısmi deşarj analizi' başlıklı teziyle 'Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı' dalında ödül kazandı. Tekin'e ödülünü Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün takdim etti. Toplam 91 bildiri sunumu ve 237 seminerin yer aldığı sempozyumda, 'Tezini 3 Dakikada Anlat' yarışması ile lisansüstü öğrencilerin hazırladığı mimarlık sergisi de katılımcılarla buluştu.