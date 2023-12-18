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Alınan bilgiye göre kaza, Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi.

Merdivenler Mahallesi'nde H.Ş'nin (74) kullandığı 01 ASS 277 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA