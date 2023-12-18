Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda Vali Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, Vali yardımcıları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkilileri katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantıda, gündemdeki konular ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlarımıza farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Kaynak : PHA