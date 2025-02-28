Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, "Cepheleşme ve yanlış anlamaların hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Sağlık Durumu ve Sessizliğini Bozması

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı değiştirildikten sonra bir süredir tedavi sürecindeydi. Bu süreçte partisinin grup toplantılarına katılamaması ve hakkında çeşitli spekülasyonların ortaya atılması, kamuoyunda sağlık durumuna ilişkin merak uyandırmıştı.

Bahçeli’nin yakın çevresi, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, çıkan asılsız iddiaları yalanlamıştı.

Ramazan Ayı Mesajı: “Bahtiyarlığını Yaşıyoruz”

MHP lideri, Ramazan ayına ilişkin mesajında, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

"On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur."

Bahçeli’nin açıklamalarında, özellikle toplumsal uzlaşı ve birlik mesajları öne çıktı.

Cepheleşme ve Ayrışmaya Karşı Çağrı

Bahçeli, paylaşımının devamında, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır" ifadeleriyle, Ramazan ayının manevi arınma açısından taşıdığı öneme değindi.

Ancak dikkat çeken bir diğer mesajı ise, Türkiye’de siyasi ve toplumsal kutuplaşmaya dair yaptığı vurguydu.

"Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz."

Bu ifadeler, Bahçeli’nin siyasi kutuplaşma ve toplumsal gerilimlerin sona ermesini temenni ettiğini ve yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini gösterdi.

Barış ve Birlik Mesajı

Bahçeli, Ramazan ayının manevi atmosferi içinde toplumsal barışın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum."

Bahçeli, mesajının sonunda Türk-İslam dünyasına Ramazan ayı tebriklerini iletti:

"Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…"

Siyasi Mesajlar ve Geleceğe Dair İşaretler

Bahçeli’nin açıklamalarında "cepheleşme ve ayrışmaların sona ermesi" yönündeki vurgusu dikkat çekti.

MHP liderinin bu mesajı, Türkiye’deki siyasi atmosferde yeni bir döneme girileceğine dair bir işaret olarak yorumlanabilir. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partiler arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde Bahçeli’nin "birlik ve beraberlik" vurgusu yapması, yeni bir siyasi sürecin kapıda olabileceğine yönelik değerlendirmelere yol açtı.

Öte yandan, Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir kamuoyunda görünmemesi ve şimdi bu mesajı paylaşması, MHP liderinin yeniden siyasete güçlü bir dönüş yapacağının işareti olarak da görülebilir.

Bahçeli’den Sessizlik Sonrası İlk Açıklama

Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunda uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak, Ramazan ayı vesilesiyle yaptığı açıklamada, birlik, kardeşlik ve cepheleşmeden uzak durma mesajları vererek, toplumsal uzlaşı çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA