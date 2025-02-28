Basın açıklamasına CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir, MHP İl Başkanı Ali Önat, Baro Başkanı Bilal Doğan ve çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Alevi inanç önderleri ve dernek yetkilileri, saldırının yalnızca Alevi toplumuna değil, toplumsal barışa yönelik bir provokasyon olduğunu belirterek, faillerin en kısa sürede ortaya çıkarılması için yetkililere çağrı yaptı.

Ne Olmuştu?

27 Şubat 2025 Perşembe gecesi, Adıyaman’da bulunan Yeni Mahalle Rıza Tanrıverdi Cemevi’ne, cem erkânı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından biber gazı kullanılarak bir saldırı düzenlendi. Olay sırasında cemevinde ibadet eden yurttaşların etkilendiği, panik yaşandığı ve saldırının kasıtlı olarak düzenlendiği iddia edildi.

Saldırının ardından Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilmesi için yetkililere çağrı yapıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne, olayla ilgili tüm kamera kayıtlarının teslim edildiği bildirildi.

Alevi Kültür Dernekleri, saldırının PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptığı gün yaşanmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, olayın zamanlamasının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Olayın ardından, 28 Şubat 2025 Cuma günü saat 13:00’te cemevinde geniş çaplı bir basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamasında Neler Söylendi?

Basın açıklaması sırasında söz alan Alevi toplumu temsilcileri, olayın yalnızca Alevi yurttaşlara yönelik değil, tüm topluma ve ülkenin barış ortamına karşı bir tehdit olduğunu belirtti.

"Alevi Toplumu Eşit Yurttaşlık Talebinden Vazgeçmeyecek"

Alevi Kültür Derneği yöneticilerinden Mahmut Nedim Evli, Alevi toplumunun yıllardır hak mücadelesi verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Alevi toplumu bu ülkede eşit yurttaş olarak kabul edilmek istiyor. Yıllardır haklarımızı almak için mücadele ediyoruz. Eşit yurttaşlık hakkımızı alana kadar Alevi Kültür Dernekleri ve diğer Alevi kurumları olarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün burada bulunan siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm duyarlı yurttaşlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu saldırının arkasındaki güçlerin açığa çıkarılmasını talep ediyoruz."

"Saldırının Arkasındaki Gerçekler Açığa Çıkarılmalı"

Alevi Dedesi Karip Bozkurt, saldırının bireysel bir eylem gibi gösterilmeye çalışılmasının yanlış olduğunu belirterek, olayın köklerine inilmesi gerektiğini söyledi:

"Daha önce de Adıyaman’da Alevi toplumuna yönelik çeşitli saldırılar yaşandı. Her defasında, olayın failleri ya bulunmadı ya da küçük yaşta çocuklar olduğu gerekçesiyle olay kapatılmaya çalışıldı. Biz artık bu tür saldırıların ciddi bir şekilde soruşturulmasını istiyoruz. Alevi inanç merkezlerinin yasallaştırılması konusunda yıllardır süren mücadelemiz hala sonuçlanmadı. Aleviler, eşit yurttaşlık haklarını almak için mücadele etmeye devam edecek. Biz, cemevlerimize yapılan bu tür saldırıları asla kabul etmiyoruz ve yetkililerin derhal harekete geçmesini talep ediyoruz."

"Bu Olay Adıyaman’ın Huzuruna Darbe Vuruyor"

Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı Seher Şengül Yılmaz, saldırının Adıyaman gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanmasının üzücü olduğunu vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu:

*"Bugün Türkiye’nin ve Alevi toplumunun gözü Adıyaman’da. Burada ne olup bittiğini tüm kamuoyu takip ediyor. Alevi toplumu, tarih boyunca yaşadığı katliamları, zulümleri unutmadı. Bizim hafızamızda, yaşadığımız acılar hâlâ taptaze. Maraş Katliamı hafızamızda, Sivas Katliamı hafızamızda, Çorum Katliamı hafızamızda. Bugün burada yaşanan saldırının da hafızamıza kazınmasını istemiyoruz.

Adıyaman, farklı dinlerin, kültürlerin ve inançların barış içinde yaşadığı bir kent olarak bilinir. Ancak burada bir cemevine saldırı gerçekleştirilmesi, bu huzura darbe vurmaktadır. Emniyet birimleri ve savcılık makamının, bu olayı titizlikle araştırmasını ve soruşturmayı şeffaf bir şekilde yürütmesini bekliyoruz.

Alevi toplumu olarak haklarımızı almak için mücadelemize devam edeceğiz. Cemevlerimizi ibadethane olarak kabul etmeyen anlayış değişmediği sürece, Alevi toplumu da bu mücadeleyi bırakmayacaktır. Yetkililerden bu saldırının arkasındaki güçleri ortaya çıkarmalarını istiyoruz."*

Alevi Kültür Dernekleri: "Bu Olayın Peşini Bırakmayacağız"

Alevi Kültür Dernekleri, saldırının yalnızca bir güvenlik meselesi değil, toplumsal huzura ve barışa yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu örgütler bugünlere kolay gelmedi. Yıllardır hak mücadelemizi sürdürüyoruz ve bu olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz." denildi.

Yetkililerden saldırının sorumlularını en kısa sürede tespit etmelerini isteyen dernek temsilcileri, tüm duyarlı kesimleri adalet ve eşit yurttaşlık mücadelesine destek vermeye çağırdı.

Soruşturma Devam Ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, kamera kayıtlarının incelendiğini ve saldırının faillerinin bulunması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ancak saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine ve olayın arkasındaki motivasyona dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alevi toplumunun ve demokratik kitle örgütlerinin, olayın takipçisi olmaya devam edeceği ve yetkililerden saldırıya ilişkin net bir açıklama beklendiği bildirildi.

Kaynak : PHA