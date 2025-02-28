Bu yeni düzenleme ile birlikte, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinde ek güvenlik doğrulaması gerekecek. Para transferi işlemleri sırasında, kullanıcıların banka tarafından gönderilen SMS onay kodunu girmeleri zorunlu hale getirilecek.
Havale ve EFT İşlemlerinde Güvenlik Artıyor
Yeni sistem ile birlikte, mobil bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlardan giriş yapılsa bile, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.
Bu uygulama ile şu önlemler alınması hedefleniyor:
İzinsiz erişimlerin önüne geçilmesi
Dolandırıcıların üçüncü bir cihaz üzerinden para transferi yapmasının engellenmesi
Bankacılık işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı oluşturulması
Dolandırıcılık Vakalarındaki Artış Önlemi Zorunlu Kıldı
Son yıllarda mobil bankacılık uygulamalarına yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştirilen izinsiz kredi tahsilatı ve para transferleri hızla arttı. Özellikle SIM kart kopyalama, oltalama (phishing) saldırıları ve zararlı yazılımlar ile kullanıcıların mobil bankacılık giriş bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, hesaplardan yüklü miktarda para çekerek mağdurların büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.
BDDK’nın aldığı karar ile birlikte, bu güvenlik açığının kapatılması ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla çift aşamalı doğrulama zorunlu hale getirildi.
SMS Onayı Olmadan Para Gönderilemeyecek
Yeni sistem ile birlikte, kullanıcılar para transferi sırasında banka tarafından gönderilen doğrulama kodunu girmeden işlem yapamayacak.
Bu uygulama ile birlikte:
Kullanıcının izni olmadan hesaplarından para çıkışı engellenecek
Üçüncü bir cihazdan veya farklı bir konumdan yapılan transferler denetlenebilecek
Finansal işlemler sırasında ek bir güvenlik katmanı sağlanacak
Yeni Sistem Kademeli Olarak Tüm Bankalara Yayılacak
BDDK tarafından alınan karara göre, 1 Mart 2025 itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemi bazı bankalarda uygulanmaya başlanacak.
Önümüzdeki aylarda ise tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.
Bu süreçte, kullanıcıların bankalarından gelen SMS’leri dikkate almaları, şüpheli bağlantılara tıklamamaları ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları gerektiği vurgulanıyor.
Yetkililer, mobil bankacılık uygulamalarında sahte giriş ekranları ve kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, güvenlik sistemlerinin sürekli güncellendiğini ifade etti.
Bankalar ve Kullanıcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Bankalar için:
Dolandırıcılık vakalarının azaltılması
Müşteri güvenliğinin artırılması
Bankacılık sektöründe güvenliğin sağlanması
Kullanıcılar için:
Banka hesaplarının korunması
Yetkisiz para transferlerinin önüne geçilmesi
Daha güvenli bir dijital bankacılık deneyimi
Uzmanlardan Uyarılar: Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun
Bankacılık güvenliği uzmanları, dolandırıcıların yeni sistem üzerinden sahte SMS ve e-posta yöntemleriyle kullanıcıları kandırmaya çalışabileceğini belirtiyor.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Bankalardan gelen SMS ve e-postalardaki bağlantılara tıklanmamalı
Kimlik bilgileri hiçbir platformda paylaşılmamalı
Bankanın resmi uygulamaları ve doğrulama adımları dikkatle incelenmeli
Yetkililer, bu tür önlemlerle dijital dolandırıcılığın büyük ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, kullanıcıların hesap güvenliklerini sağlamak için düzenli olarak şifre değişikliği yapmaları ve mobil bankacılık güvenlik ayarlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
Dijital Bankacılıkta Yeni Dönem Başlıyor
BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda, 1 Mart’tan itibaren bazı bankalarda uygulamaya girecek çift aşamalı doğrulama sistemi, zamanla tüm bankalarda zorunlu hale gelecek.
Bu düzenleme ile birlikte:
Havale ve EFT işlemlerinde izinsiz erişimler engellenecek
Dolandırıcılık vakaları önemli ölçüde azalacak
Kullanıcıların banka hesapları daha güvenli hale gelecek
Vatandaşların, bu yeni sistem ile ilgili gelişmeleri bankalarından takip etmeleri ve şüpheli durumlarda bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.
Kaynak : PHA