Bu yeni düzenleme ile birlikte, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinde ek güvenlik doğrulaması gerekecek. Para transferi işlemleri sırasında, kullanıcıların banka tarafından gönderilen SMS onay kodunu girmeleri zorunlu hale getirilecek.

Havale ve EFT İşlemlerinde Güvenlik Artıyor

Yeni sistem ile birlikte, mobil bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlardan giriş yapılsa bile, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.

Bu uygulama ile şu önlemler alınması hedefleniyor:

İzinsiz erişimlerin önüne geçilmesi

Dolandırıcıların üçüncü bir cihaz üzerinden para transferi yapmasının engellenmesi

Bankacılık işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı oluşturulması

Dolandırıcılık Vakalarındaki Artış Önlemi Zorunlu Kıldı

Son yıllarda mobil bankacılık uygulamalarına yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştirilen izinsiz kredi tahsilatı ve para transferleri hızla arttı. Özellikle SIM kart kopyalama, oltalama (phishing) saldırıları ve zararlı yazılımlar ile kullanıcıların mobil bankacılık giriş bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, hesaplardan yüklü miktarda para çekerek mağdurların büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.

BDDK’nın aldığı karar ile birlikte, bu güvenlik açığının kapatılması ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla çift aşamalı doğrulama zorunlu hale getirildi.

SMS Onayı Olmadan Para Gönderilemeyecek

Yeni sistem ile birlikte, kullanıcılar para transferi sırasında banka tarafından gönderilen doğrulama kodunu girmeden işlem yapamayacak.

Bu uygulama ile birlikte:

Kullanıcının izni olmadan hesaplarından para çıkışı engellenecek

Üçüncü bir cihazdan veya farklı bir konumdan yapılan transferler denetlenebilecek

Finansal işlemler sırasında ek bir güvenlik katmanı sağlanacak

Yeni Sistem Kademeli Olarak Tüm Bankalara Yayılacak

BDDK tarafından alınan karara göre, 1 Mart 2025 itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemi bazı bankalarda uygulanmaya başlanacak.

Önümüzdeki aylarda ise tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.

Bu süreçte, kullanıcıların bankalarından gelen SMS’leri dikkate almaları, şüpheli bağlantılara tıklamamaları ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları gerektiği vurgulanıyor.

Yetkililer, mobil bankacılık uygulamalarında sahte giriş ekranları ve kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, güvenlik sistemlerinin sürekli güncellendiğini ifade etti.

Bankalar ve Kullanıcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bankalar için:

Dolandırıcılık vakalarının azaltılması

Müşteri güvenliğinin artırılması

Bankacılık sektöründe güvenliğin sağlanması

Kullanıcılar için:

Banka hesaplarının korunması

Yetkisiz para transferlerinin önüne geçilmesi

Daha güvenli bir dijital bankacılık deneyimi

Uzmanlardan Uyarılar: Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun

Bankacılık güvenliği uzmanları, dolandırıcıların yeni sistem üzerinden sahte SMS ve e-posta yöntemleriyle kullanıcıları kandırmaya çalışabileceğini belirtiyor.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Bankalardan gelen SMS ve e-postalardaki bağlantılara tıklanmamalı

Kimlik bilgileri hiçbir platformda paylaşılmamalı

Bankanın resmi uygulamaları ve doğrulama adımları dikkatle incelenmeli

Yetkililer, bu tür önlemlerle dijital dolandırıcılığın büyük ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, kullanıcıların hesap güvenliklerini sağlamak için düzenli olarak şifre değişikliği yapmaları ve mobil bankacılık güvenlik ayarlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Dijital Bankacılıkta Yeni Dönem Başlıyor

BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda, 1 Mart’tan itibaren bazı bankalarda uygulamaya girecek çift aşamalı doğrulama sistemi, zamanla tüm bankalarda zorunlu hale gelecek.

Bu düzenleme ile birlikte:

Havale ve EFT işlemlerinde izinsiz erişimler engellenecek

Dolandırıcılık vakaları önemli ölçüde azalacak

Kullanıcıların banka hesapları daha güvenli hale gelecek

Vatandaşların, bu yeni sistem ile ilgili gelişmeleri bankalarından takip etmeleri ve şüpheli durumlarda bankalarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Kaynak : PHA