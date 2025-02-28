Belediye, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, vatandaşları da bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediye yetkililerinden hukuki adım

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Ramazan yardımı veya çocuklar için bağış toplama bahanesiyle vatandaşlardan para talep eden dolandırıcıların tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu konuda vatandaşlarımıza dikkatli olmaları yönünde bilgilendirme yapılmış ve Cumhuriyet Savcılığına resmî suç duyurusunda bulunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara önemli uyarı

Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Ramazan yardımı adı altında farklı numaralardan dolandırıcılar tarafından bazı vatandaşlarımızın arandığı ve belediyemiz adına para talep edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm hemşehrilerimizin dikkatli olmaları, bu tür aramalara maruz kalanların adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine zaman kaybetmeden başvurmaları önemle duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda derhal yetkililere haber verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA