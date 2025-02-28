Kentte Ramazan ayı boyunca çeşitli sosyal destek projelerini hayata geçireceklerini belirten Başkan Tutdere, bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi’nde bir iftar çadırı kurulduğunu duyurdu.

“Ramazan bereketini hemşehrilerimizle paylaşacağız”

“Hiçbir vatandaşımızın yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. İftar sofralarımızda hep birlikte olacağız.” diyen Tutdere, Ramazan boyunca sosyal desteklerle hemşehrilerinin yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Tutdere, “Ramazan paylaşarak güzelleşir. Bu bereketi tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız.” diye konuştu.

Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendirmek için çeşitli sosyal etkinlikler düzenleneceğini de dile getiren Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ramazan, sadece oruç ve ibadet ayı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, sosyal etkinliklerle dayanışmamızı güçlendirdiğimiz bir zamandır. Adıyaman’da bu ruhu hep birlikte yaşatacağız.”

Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın gönüllere huzur, sofralara bereket getirmesini dileyen Başkan Tutdere, tüm hemşehrilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak : PHA