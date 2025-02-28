Deprem, Dikili ve çevresinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise 16,4 kilometre olarak açıkladı.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı alınmadığını belirtirken, bölgedeki olası artçı sarsıntılar için vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Deprem sonrası AFAD ve ilgili ekiplerin saha taraması yaptığı ve gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

Kaynak : PHA