Basın açıklamasında 28 Şubat sürecinin etkileri, darbeci zihniyetle mücadele, AK Parti’nin vesayetle hesaplaşması ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesi gibi konulara değinildi. İl Başkanı Kablan, AK Parti iktidarının 28 Şubat’ın oluşturduğu mağduriyetleri giderdiğini ve darbe yanlısı çevrelerle mücadelenin devam ettiğini ifade etti.

"28 Şubat, Milletin İradesine Karşı Yapılmış Bir Darbedir"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, 28 Şubat sürecinin, milletin iradesine yönelik bir müdahale olduğunu vurgulayarak, dönemin hukuksuz uygulamalarının toplumda büyük mağduriyetler yarattığını söyledi.

Kablan, "Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki, 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız düpedüz bir darbedir" ifadelerini kullanarak, sürecin Türkiye'deki seçilmiş hükümete ve vatandaşların temel haklarına yönelik antidemokratik bir müdahale olduğunu belirtti.

28 Şubat sürecinin başörtüsü yasakları, katsayı adaletsizliği, fişleme ve dini inançlar nedeniyle yaşanan baskılarla anıldığını ifade eden Kablan, bu dönemin Türkiye’nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kaldığını söyledi.

"Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmış, insanların gelecekleri ellerinden alınmıştır."

"AK Parti, Vesayet Odaklarını Bozguna Uğrattı"

Bülent Kablan, 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye’de yalnızca altyapı yatırımlarının değil, vesayet sistemine karşı da önemli adımların atıldığını belirtti.

"AK Parti iktidarı, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete kadar darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir."

Kablan, AK Parti’nin, 28 Şubat sürecinin kalıntılarıyla mücadele etmeye devam ettiğini ve bu süreçte demokratikleşme hamleleriyle Türkiye'nin siyasi yapısının güçlendiğini söyledi.

"Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimiz hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi de bunun en büyük nişanesidir."

"Vesayet Özlemi Duyanlar Tarihten Ders Almalı"

Bülent Kablan, son dönemde bazı çevrelerin 28 Şubat’ı çağrıştıran söylemler kullandığını belirterek, milletin bu tür söylemleri tasvip etmediğini ve geçmişte olduğu gibi bugün de vesayet özlemi içinde olanların millet tarafından sandıkta gereken cevabı alacağını ifade etti.

"Son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere, 28 Şubat dönemine özlem duyanların hâlâ olduğunu hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini, demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir."

Kablan, darbe dönemlerinde ülkeye taş üstüne taş koymayan, ancak milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanların da halk tarafından net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

"Demokrasi Bilincini Canlı Tutacağız"

Bülent Kablan, 28 Şubat benzeri süreçlerin bir daha yaşanmaması için demokrasi bilincinin ve millet iradesine saygının sürekli vurgulanması gerektiğini belirterek, AK Parti’nin bu konuda kararlı olduğunu söyledi.

"Bizler AK Parti olarak, Allah’ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."

AK Parti 28 Şubat Sürecinin Takipçisi Olmaya Devam Edecek

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat sürecinin oluşturduğu mağduriyetlerin unutulmayacağı, vesayetçi zihniyetle mücadelenin sürdürüleceği ve millet iradesinin her koşulda korunacağı vurgulandı.

Bülent Kablan, AK Parti'nin Türkiye’de sadece ekonomik kalkınmayı değil, demokrasi ve özgürlük mücadelesini de sürdürdüğünü belirterek, darbe girişimlerine karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, bu tür süreçlerin tekrar yaşanmaması için toplumun demokrasiye olan inancının güçlendirilmesi ve millet iradesinin her zaman üstün tutulması gerektiğini belirterek, 28 Şubat sürecini ve darbeci zihniyetleri kınadıklarını kamuoyuna duyurdu.

Kaynak : PHA