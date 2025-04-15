Soru önergesinde, ülke genelinde birçok ürünü etkileyen don olayının, üreticiler için ciddi bir tehdit oluşturduğu, gıda enflasyonunu tetikleyebileceği ve tarım sektörünü daha da zorlayacağı uyarısında bulunuldu.

“Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından biri”

Milletvekili Cem Avşar’ın verdiği soru önergesinde, 10-11-12 Nisan tarihlerinde etkili olan ve bazı bölgelerde sıcaklıkların -15 dereceye kadar düştüğü zirai don olayının, 2014’ten sonra yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Avşar, başta Trakya ve Çukurova olmak üzere çok sayıda ilin etkilendiğini, narenciye, sebze, meyve, fındık, üzüm, patates, buğday ve şeker pancarı gibi ürünlerin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

DEVA Partisi’nden çözüm çağrısı: Acil destek paketi

Soru önergesinde, tarım üreticilerinin yaşadığı mağduriyetin hızla giderilmesi gerektiği belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na şu sorular yöneltildi:

Ülke genelinde yaşanan zirai don sonucu oluşan hasar tespit çalışmaları tamamlanmış mıdır? Bölge ve ürün bazlı hasar dağılımı nasıldır?

Bakanlığınızın stratejik planında belirtilen “sürdürülebilir tarımsal ürün arzı” ve “dirençli bir tarım sektörü oluşturma” hedefleri doğrultusunda, zirai don gibi afetlere karşı hazırlanmış bir acil eylem planınız mevcut mudur? Varsa detayları nelerdir?

Gıda enflasyonunu tetiklememek ve tarımsal tedarik zincirinde çarpan etkisini azaltmak adına; zararların tazmini, borçların ertelenmesi, uzun vadeli ve düşük faizli kredi sağlanması, TARSİM kapsamının genişletilmesi gibi önlemleri içeren bir destek paketi açıklamayı planlıyor musunuz?

Anaç: “Üreticimizin sesi olmayı sürdüreceğiz”

DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, önergeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan bu don felaketi yalnızca çiftçimizin değil, soframızdaki ürünün, gıda güvenliğinin, ülke ekonomisinin meselesidir. Partimiz adına Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Cem Avşar’ın verdiği bu önergeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı hızlı ve somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Gerek Adıyaman’da gerekse ülke genelinde üreticimizin sesi olmaya devam edeceğiz.”

DEVA Partisi yetkilileri, Meclis’e sunulan önergeye gelecek yanıtların takipçisi olacaklarını ve çiftçilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA