İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir basın toplantısı düzenledi. Deprem sonrası verilen sözlerin büyük bir kısmının tutulmadığını belirten Dervişoğlu, hükümeti eleştirdi. Ayrıca, Suriye’deki gelişmeler üzerine de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Verilen Sözlerin Yüzde 20’si Bile Tutulmadı"

Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde ciddi eksikliklerin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Depremden bu yana 22 ay geçti. Ancak enkaz kaldırma çalışmaları bile tamamlanamadı. Deprem bölgesinde yıkılan, ağır hasarlı ya da orta hasarlı 107 bin 670 konut olduğu resmi olarak açıklanmıştı. Verilen sözlere göre bir yıl içinde 319 bin konutun tamamlanacağı taahhüt edilmişti. Bugün itibarıyla yalnızca 25 bin 977 konut teslim edilmek üzere kurası çekilmiş. Bu taahhütlerin yüzde 20’si bile yerine getirilmedi," ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, TOKİ tarafından yapılan konutların şehir merkezlerinden oldukça uzak olduğunu, altyapı sorunlarının yeterince dikkate alınmadığını ve ulaşımın vatandaşa külfet yarattığını vurguladı.

"Deprem Bölgesindeki Asbest Tehlikesi"

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı’ndan edindiği bilgileri paylaşan Dervişoğlu, enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan asbest tehlikesine dikkat çekerek, "Bu sis bulutları sağlığa ciddi zararlar veriyor. Ancak bu konuda gerekli tedbirler alınmıyor. İnsan sağlığını hiçe sayan bu yaklaşım kabul edilemez," dedi.

Suriye'deki Gelişmeler: "Türkiye Tedbirli Olmalı"

Basın toplantısında Suriye’de yaşanan rejim değişikliğiyle ilgili soruya yanıt veren Dervişoğlu, "22 ayda deprem bölgesinde enkaz kaldırmayı bile beceremedik. Adamlar 12 günde rejim değiştirdi. Bu kendi kendine olabilecek bir şey değildir," diyerek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı.

Dervişoğlu, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeler karşısında uyanık olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, Irak'ta yaşananlardan ders çıkararak Suriye'deki gelişmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmak zorundadır. Suriye’de rejim değişmiştir, ancak ülkede hâlâ büyük bir belirsizlik var. Türkiye olarak komşularımızın topraklarında gözümüz olmadığını her zaman ifade ettik. Ancak bölgedeki güvenlik politikalarımızı önceleyerek ihtiyatlı davranmalıyız."

"Irak’tan Çıkarmamız Gereken Dersler Var"

Suriye’deki rejim değişikliğini bölge için kritik bir dönüm noktası olarak nitelendiren Dervişoğlu, Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarını korumak için daha dikkatli bir dış politika izlemesi gerektiğini belirtti:

"Irak’ta yaşananlardan çıkarılması gereken çok önemli dersler var. Türkiye, kendi güvenliğini öncelikli tutarak bölgedeki gelişmelere karşı hassasiyetle yaklaşmalıdır. Suriye’deki belirsizlik, dikkatle izlenmesi gereken bir süreçtir."

"Hükümet Sözlerini Yerine Getirmeli"

Deprem bölgesindeki sorunlara ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin eleştirilerini dile getiren Dervişoğlu, hükümeti verdiği sözleri yerine getirmeye davet etti. "Vatandaşlarımıza verilen sözler tutulmadığı sürece bu bölgedeki sorunlar çözülmeyecektir. Biz İYİ Parti olarak bu süreçte hem vatandaşların sesi olacağız hem de çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz," dedi.

Dervişoğlu’nun açıklamaları, deprem bölgesindeki eksikliklerin ve Suriye politikasının tartışıldığı bir dönemde dikkat çekici bir gündem oluşturdu. Depremzedelerin taleplerine yönelik çözüm çağrıları ve bölgesel güvenlik konularına dair uyarıları, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Kaynak : PHA