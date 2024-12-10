"Suriye'nin Bölünmesine Asla Rıza Gösteremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumanın Türkiye için hayati önemde olduğunu belirterek, "Bu saatten sonra, Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına ve kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır," dedi.

Erdoğan, Suriye’nin mevcut durumu ve Türkiye’nin bu süreçteki rolüne ilişkin şunları söyledi:

"Suriye halkı, yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıktı. Şam'ın kurtuluşuyla birlikte Baas diktatörlüğü çöküşe geçti. İnşallah DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Türkiye, siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri kapasitesiyle bu mücadelede Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir."

"Suriye'ye Her Türlü Desteği Sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye desteğini sürdüreceğini belirterek, "Kardeş Suriye halkının evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşünü sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Suriye’nin yeniden ayağa kalkması sürecine her türlü desteği vereceğiz. Türkiye’nin misafirperverliğine gölge düşürmek isteyen ırkçı zihniyetlere de fırsat vermeyeceğiz," dedi.

"Ekonomik Sıkıntıları Telafi Edecek Politikalar Yolda"

Erdoğan, ekonomik gündemde sabit gelirlilerin refahını artırmaya yönelik adımlar atacaklarını açıkladı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları konusunda kritik kararlar alınacağını belirten Erdoğan, "Sabit gelirlilerin refah kaybını telafi edecek politikalar uygulayacağız. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek adımları kararlılıkla atacağız," ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin tedbirler alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Kamu gelirlerindeki artışları, öncelikle geniş kesimlerin sıkıntılarını çözmek için kullanacağız," dedi.

"AK Parti’nin İktidar Sürecinde Yenilenme Kaçınılmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin yerel seçimler öncesi yenilenme sürecine girdiğini ve bu süreçte teşkilatların daha etkin hale geleceğini vurguladı. "Son seçimlerde halkımızın beklediğimiz teveccühü göstermemesinin sebeplerini kendi içimizde arayacağız. Eksiklerimizi ve hatalarımızı tespit ederek milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim edeceğiz," dedi.

Erdoğan, partinin kongre sürecinin önemine dikkat çekerek, "Bu kongreler, AK Parti’nin 23 yıllık kazanımlarını koruyup üzerine yenilerini ekleyecek bir platform olacaktır. Siyaset, gönülleri fethetme işidir. AK Parti’nin bileğini sahada da sandıkta da bükecek başka bir parti tanımıyoruz," ifadelerini kullandı.

"Ekonomi Politikaları ile Türkiye Hedeflerine Ulaşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik alandaki hedeflerini şöyle özetledi:

Gelir Dağılımında Adalet: Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının sabit gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak.

Üretim ve İstihdam: Yatırımcıları ve çalışanları destekleyerek üretimi, ihracatı ve istihdamı güçlü tutmak.

Fiyat Denetimi: Fahiş fiyat artışlarına karşı daha caydırıcı önlemler almak.

Erdoğan, "Türkiye’yi mevcut sorunların üstesinden getirip hedeflerine ulaştıracağız. İnsanımızın refahını artıracak politikalarla, ülkemizi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşıyacağız," dedi.

"2053 ve 2071 Vizyonlarını Gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 22 yıllık iktidar sürecinde sağladığı kazanımları koruyarak Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirme hedefinde olduğunu belirtti. "Şayet aynı şekilde yolumuza devam edersek, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren parti olmaya devam edeceğiz," diye ekledi.

Toplantının Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, hem Suriye politikasında Türkiye’nin kararlı duruşunu hem de sabit gelirlilerin ekonomik sorunlarına yönelik çözüm arayışlarını bir kez daha ortaya koydu. Toplantı, AK Parti’nin yerel seçimlere yönelik hazırlıkları ve yenilenme sürecine dair önemli mesajların verildiği bir platform oldu.

Kaynak : PHA