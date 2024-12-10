"Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Koruyacağız"

Erdoğan, Suriye'nin geleceğine yönelik Türkiye’nin kararlı tutumunu bir kez daha vurgulayarak, "Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz. Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına ve toprak bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden ayağa kalkma sürecine her anlamda destek vereceğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönüşünü sağlamak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

"PKK ve DEAŞ’ın Kökünü Kazıyacağız"

Erdoğan, bölgedeki terör örgütlerine karşı mücadelenin sürdüğüne dikkat çekerek, "Suriye'nin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin başı ezilecektir. Türkiye, siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri tüm kapasitesiyle bu tarihi mücadelesinde Suriye halkının yanında olacaktır," diye konuştu.

Ekonomi ve Sabit Gelirli Vatandaşlar İçin Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gündemle ilgili de önemli mesajlar verdi. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yönelik kritik kararların alınacağını söyleyen Erdoğan, "Sabit gelirlilerin sıkıntılarına bigane kalmayacağız. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Hem yatırımcıları hem çalışanları kollayacak, üretimi, istihdamı ve ihracatı güçlü tutacağız," dedi.

"Vatandaşımızı Fahiş Fiyatlara Karşı Koruyacağız"

Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkili tedbirler alınacağını vurgulayan Erdoğan, "Vatandaşımızı gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz. Kamu gelirlerindeki artışları öncelikle büyük kitlelerin sıkıntılarını çözmek için kullanacağız," ifadelerini kullandı.

"Kendi Eksiklerimizi Gözden Geçiriyoruz"

Son yerel seçimlerde alınan sonuçlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, bunca hizmet ve mücadeleye rağmen sandıkta beklediğimiz teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil, kendimizde arayacağız. Demek ki bir yerde eksik yaptık, bir yerde yanlış yaptık. Milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik," diyerek özeleştiride bulundu.

"Türkiye'nin Misafirperverliğine Gölge Düşürülmesine İzin Vermeyiz"

CHP’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "Son seçimlerde nefret söylemini körükleyen, ırkçı nefrete odun taşıyanları elbette farkındayız. Türkiye’nin misafirperverliğine gölge düşürülmesine izin vermeyiz," dedi.

"Bölgesel ve Küresel Avantajları Herkesin Hizmetine Sunacağız"

Erdoğan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel gelişmelerden kazandığı avantajların yalnızca belirli kesimlere değil, tüm halkın hizmetine sunulacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın refahını artıracak, ekonomik sıkıntılarını çözecek adımları atmaya devam edeceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin hem bölgesel hem de iç meselelerde güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini ve vatandaş odaklı bir politika izleyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PHA