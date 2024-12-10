Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin gündemindeki iki önemli meseleye dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan’a yönelik Meclis çağrısını eleştiren Ağıralioğlu, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG varlığına ilişkin de çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"Cesareti Olan, Şehit Ailelerinin Gözlerine Bakıp Öcalan’ı Çağırsın"

Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısını sert bir şekilde eleştiren Ağıralioğlu, milliyetçi bir partinin bu tür bir girişimde bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, “Devlet Bahçeli, milletin evlatlarını şehit eden birini Meclis'e çağırmayı nasıl teklif edebilir? Cesareti olan varsa, şehit ailelerini Meclis’e getirsin. Onların gözlerinin içine bakarak Öcalan’ı çağırsınlar,” ifadelerini kullandı.

Öcalan ile geçmişte yürütülen çözüm sürecini de hatırlatan Ağıralioğlu, “Bir kere masaya oturduk, çözülmeye çalıştık ama bölündük. Bir kez daha masaya oturuldu, bu sefer İstanbul seçimlerini kaybettik. Şimdi üçüncü kez böyle bir girişimde bulunmak, devlet iradesi ve millet beraberliğini kaybetme tehlikesi taşır. Bu tür bir adıma razı olmayacağız,” dedi.

"Suriye’de PKK’nın Devlet Kurma Çabalarına Karşı Sahada ve Masada Olmalıyız"

Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Ağıralioğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG tehdidine karşı daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan Ağıralioğlu, Türkmen varlığının korunması gerektiğini ve sığınmacıların ülkelerine dönüşünün PKK’nın gücünü kıracağını ifade etti.

Ağıralioğlu, “Büyük Kürdistan hayali kuranlar, Büyük İsrail projesinin aparatıdır. Bu projenin son ayağı Türkiye, üçüncü ayağı ise İran’dır. Eğer Orta Doğu’da masada olmazsanız, menüde olursunuz. Türkiye olarak hem sahada hem de masada güçlü olmalıyız. Elimizde yeterince argüman var ve bu süreç doğru yönetilirse bölgede Türkiye’nin ağırlığı artırılabilir,” dedi.

"Sığınmacıların Dönüşü PKK’nın Planlarını Bozacak"

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün, PYD’nin elindeki demografik ve coğrafi avantajı ortadan kaldıracağını söyleyen Ağıralioğlu, “Misafirlerimizi kayıt altına alıp geldikleri yerlere döndürürsek, PYD’nin planlarını bozabiliriz. Bu, hem bölgede hem de uluslararası masada elimizi güçlendirecektir,” diye konuştu.

"Türkiye'nin Toprak Hesabı Yok, Ama Güçlü Bir Varlık Göstermeli"

Türkiye’nin Suriye’de bir toprak hesabı olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, “Türkiye, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak adına en büyük güçtür. PKK’nın bir devlet kurmasını önlemek için sahada olmaya devam etmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

"Devlet İradesi ve Milletin Birliği Korumalıdır"

Ağıralioğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Devletin, PKK ve Öcalan gibi terör unsurlarına muhataplık göstermesi, milletin birliğini zedeler. Bu tür girişimlere karşı duracak ve milletimizin haklarını her platformda savunacağız.”

Bu açıklamalar, hem Bahçeli’nin Öcalan çağrısına hem de Türkiye’nin Suriye politikasına dair yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ağıralioğlu’nun sözleri, siyaset sahnesinde geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA