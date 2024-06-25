Deprem felaketi sonrasında şehirde sosyal hayatın bitme noktasına geldiği Adıyaman’da yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklıklar kendisini göstermeye başladı.

Özellikle gençlerin sosyal aktivite yapma konusunda geride olduğu Adıyaman’da gençler zamanlarını spor yaparak geçirmekten yana kullanıyor. Spor salonlarında gençlerin yanı sıra yetişkin bireyler de spor yapmanın yanı sıra günlük stresten de uzaklaşma amacıyla spora yöneliyor.

Adıyaman’da faaliyet gösteren spor salonu işletmecisi Engin Doğan yaptığı açıklamada; 2017 yılından bu yana Adıyaman Altınşehir’de faaliyet göstermekteyiz. Bu güne kadar geçen süreçte çok zor günler geçirdik. 2020 yılında pandemi ile karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz yılda ise ne yazık ki deprem felaketini yaşadık. Depremden sonra Adıyaman halkının spora olan yönelimi artış gösterdi. İnsanların kendilerini psikolojik ve manevi anlamda rahat hissedebilmeleri için spora başladıklarını gördük. Bizler elimizden geldiğince Adıyaman halkına hizmet etmek çalışıyoruz. Adıyamanda karma spor salonu denilince akıllarda çok soru işareti oluşuyordu. Son birkaç yıldır bu alışılagelmiş durumun önüne geçmiş durumdayız. Saatlerimiz tamamen karma olduğu için erkek bayan bütün sporseverleri salonumuza bekliyoruz."İfadelerini kullandı.

Spor salonunda Güç Sporları Antrenör’ü olarak hizmet veren Ebru Karadeniz ise konuşmasında, 6 yıldır spor salonunda spor yapmanın yanı sıra antrenörlük yaptığını ifade etti. Adıyaman özelinde bayanların spora yöneliminin ortalamanın altında olduğuna vurgu yaptı.

Sporcu Ferhat Doğan ise açıklamasında, 3 yıldır spor yaptığını ve Adıyaman’da sosyal alanlarının kısıtlı olduğunu bu nedenle hem sağlık açısından hem de sosyalleşme açısından herkesi spor yapmaya davet etti.

Kaynak : PHA