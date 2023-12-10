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Adıyamanlı depremzede sporcu ve Avrupa Şampiyonu Ayşe İkra Erdoğan 2 Aralık'ta İstanbul Tuzla'da düzenlenen profesyonel Muay Tai kemer maçında İranlı ve Türk rakiplerini nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi olan şampiyon sporcu Ayşe İkra Erdoğan, Muay Thai Milli Takımı genç bayan kategorisinde 2021 yılında Avrupa şampiyonu olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen '7 bölge 7 başarılı Çocuk' kısa filminde Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil eden Ayşe İkra Erdoğan henüz 16 yaşında.

Kızının başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden babası ve antrenörü Erdal Erdoğan, "Kızımla gurur duyuyorum, kızım okulda da başarılı bir öğrenci. Kısa sürede önemli mesafe kaydetti ve milli sporcu oldu. Kızımla her gün aralıksız çalışıyoruz. Hedefimiz Muay Thai Dünya Şampiyonası’na katılmak ve ülkemizi orada temsil etmek. İnşallah başarıyı yakalayacağız. Önce Avrupa şampiyonu oldu, şimdi altın kemeri kazandı ve inşallah İkra'yı dünya şampiyonu olarak da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Muaythai Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe İkra Erdoğan, 57 kilo genç bayan kategorisinde 22 Ekim 2023 Manavgat’ta profesyonel kupa maçında İranlı rakibini nakavt ederek kupayı almıştı.

2 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Tuzla’da düzenlenen Profesyonel Muaythai Kemer maçında bir kez daha ring alan Milli Sporcu Ayşe İkra Erdoğan, maçı kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Kaynak : PHA