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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaptığı bir açıklamada, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'nde göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur İttifakı Kocaeli'nde en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” ifadelerini kullanmıştı. Bir gazetecini MHP lideri Bahçeli'ye Sancaklı'nın açıklaması ile ilgili sorduğu soruya, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." şeklinde cevap vermişti. Bahçeli'nin açıklaması sonrası harekete geçen MHP kurmayları, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan istifasını istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaşanan gelişmelerin ardından, Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

"Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum"

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA