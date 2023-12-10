Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda yerel seçimlerde gösterilecek başkan adaylarının özelliklerini sıraladı. Erdoğan, "Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz" dedi.

Değişecek olan belediye başkanlarıyla temasa geçeceklerini de kaydeden Erdoğan, süreci kırıp dökmeden, küskünlüklere yol açmadan götüreceklerini ifade etti. Kendilerine yük olanlarla değil yük alanlarla yol yürümek istediklerini belirten Erdoğan, "Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz. Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım" dedi.

"Belediye başkan adayları 15 Aralık itibariyle duyurulmaya başlanacak"

Yunanistan'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız." dedi.

Kaynak : PHA