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Dünya Şampiyonu olan Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar, Bölüm hocalarından Doç. Dr. Ümit Yetiş ve Fatih Murathan, İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret etti.

Ulusal ve Uluslararası şampiyon sporcular yetiştiren bir şehir olduklarına dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, her büyük başarı ile gurur duyduklarını ve bu başarıların yenilerini getireceğine inandığını söyleyerek,"Şampiyon sporcumuzu ve ona emek veren kıymetli antrenörlerimizi kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.



Kaynak : PHA