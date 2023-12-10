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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayında havalanan uçak sayısı ve uçan yolcu sayısı ile yük istatistik sayısını açıkladı.

2023 yılı Kasım ayında Adıyaman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 222 oldu, Kasım ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 112, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 224’e ulaştı. Yük kargo + posta + bagaj trafiği ise kasım ayında toplamda 236 ton oldu.

11 aylık ocak-kasım dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 308 bin 855, uçak trafiği 4.406, yük trafiği kargo+posta+bagaj ise 2.727 ton olarak gerçekleşti.



Kaynak : PHA