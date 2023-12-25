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Türkiye Ragbi Federasyonu ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen; depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi, deprem etkilerini en aza indirgenmesi, spor yoluyla rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla başlatılan bir proje kapsamında Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 25 yaş altı gençlerden 10 kadın 6 erkek depremzede gence tag ragbi eğitimi verilerek eğitim sonunda bu gençler proje bünyesinde istihdam edildi. Projede istihdam edilen gençler İlimizde konteyner kentlerde barınan çocuklara Tag Ragbi Eğitimi vererek ilgililerin bu spor branşın öğrenmelerini sağlandı.

Proje kapsamında bugüne kadar 587 kız 375 erkek olmak üzere 962 gence eğitim verilmiş ve bu eğitimler sonucunda konteyner kentlerden oluşturulan Ragbi takımları ile 23-24 Aralık 2023 tarihinde Yeni Mahalle Spor Salonunda Konteyner Kentler Arası Ragbi Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya 15 Kız 11 Erkek toplamda 26 takım katılım gösterdi.

Turnuvada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş “ Pass It Back Projesi'nin amacının depremden etkilenen gençlere sporla destek olmak olduğunu söyledi. Keleş, "Bu proje kapsamında, depremden etkilenen ilimizde 1000 gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün burada, Adıyaman'da bu proje ile tohumlarımızı attık. Ragbi Adıyaman’da ilk kez gerçekleştirilmeye başlandı ve proje başlangıcında katılım ve devamlılık konusunda bizlerinde kaygıları vardı. Süreç içerisinde eğitmelerimizin de gayreti ile sayısı bine varan gencin bu spor ile bir araya gelerek bütünleştiğini görüyoruz. Bu Proje ile ilimizde yaşanan depremden etkilenen gençlerimize sporla buluşma ve sosyalleşme fırsatı sunuyoruz." dedi.



Kaynak : PHA