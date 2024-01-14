Hocalar nezaretinde paraşütle Gölbaşı Gölü üzerinden süzülen gençler, hayatlarında ilk defa uçmanın keyfini yaşadı. Yaklaşık 300 metre yükseklikteki tepeden uçan gençler, 2 kilometre mesafedeki Gölbaşı Gölü indi.

İlk kez uçuş deneyimi yaşayan çocuk ve gençlerden bazıları korkarken, bazıları aynı heyecanı tekrar yaşamak için sıraya girdi. Yamaç paraşütü etkinliğinin ardından düzenlenen uçurtma şenliğinde de çocuklar ve gençler, aileleri birlikte keyifli dakikalar yaşadı.

Yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliğinde çok sayıda çocuk ve genç eğlenceli dakikalar yaşadı.



Kaynak : PHA