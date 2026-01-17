Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'na ilişkin dava görüldü.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. ile sanık ve maktul avukatları ile maktul yakınları katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsinde bulunan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç., binada kolon kesildiğini gördüğünü öne sürdü. Tanık, olayın 2001-2002 yılları arasında yaşandığını belirterek, kolonların kesilmesine engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etti. Söz konusu durumdan diğer ortaklardan Nejdet A.'nın da haberdar olduğunu iddia etti.

Mahkemede ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Hasan Hüseyin S., Furkan Apartmanı'nı kendisinin yapmadığını savundu. Yaklaşık 35 yıllık müteahhit olduğunu belirten sanık, binayı kardeşi Abdullah Devrim S.'nin yaptığını ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hasan Hüseyin S., beraatini talep etti.

Diğer tutuksuz sanıklar da mahkemede beraat taleplerini dile getirdi. Firari sanık Abdullah Devrim S.'nin avukatı ise savunmasında, tutuklu sanığın suçu kardeşinin üzerine attığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, olay yerinde yeniden keşif yapılmasını, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını ve diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, savcılığın keşif talebini reddederek tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğunun devamına, diğer sanıkların ise adli kontrol şartlarının sürmesine karar verdi. Dava, 23 Ocak tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası depremde ailesini kaybeden Furkan Taşdemir, adliye önünde yaptığı açıklamada, 'Ailemizi depremde kaybettik. Ancak sorumlular yargı önünde hesap verene ve adalet yerini bulana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

Duruşmanın ardından adliye önünde sanık yakınları ile depremde hayatını kaybedenlerin aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

