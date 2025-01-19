Bahçeli’nin Çağrısı ve Barış Sürecinin Başlangıcı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, terör sorununun çözümü için önemli bir çıkış yapmıştı. Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli’nin bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı süreci hızlandırdı.

İlk Görüşme 28 Aralık’ta Gerçekleşti

Bahçeli’nin çağrısı sonrası, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık’ta Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyet, siyasi parti liderleri, cezaevindeki eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle temaslarda bulundu.

İkinci Görüşme İçin Başvuru Süreci Başlıyor

DEM Parti, devam eden süreci ilerletmek adına Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme yapmak üzere tarih belirledi. Parti yetkililerinden yapılan açıklamada, yarın Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yapılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, henüz ikinci görüşme için herhangi bir başvuru olmadığını belirtmişti. Bu açıklamaya yanıt veren Sırrı Süreyya Önder ise, “Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız” demişti.

Bahçeli’den İkinci Görüşmeye İlişkin Sert Mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin İmralı’ya yönelik ikinci ziyaretine ilişkin beklentilerini partisinin bu haftaki grup toplantısında dile getirdi. Bahçeli, şunları söyledi:

“DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK’nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK’lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır.”

Kaynak : PHA