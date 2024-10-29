"100 Yılı Geride Bırakan Cumhuriyet, Demokratikleşmeyi Bekliyor"

DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana geçen 100 yıllık sürecin ardından, demokratikleşme ihtiyacının altını çizdi. Mesajda, Cumhuriyet’in doğruları, yanlışları ve eksikleriyle toplumsal barışa katkıda bulunmaya devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılındayız. Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor. Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek ve geliştirmek bizlerin hedefidir.”

“Türkiye Halkları ile Demokratik Cumhuriyet Hedefini Paylaşıyoruz”

DEM Parti, mesajında Cumhuriyet’in demokratikleşmesi için sürdürülen mücadelenin kararlılığına dikkat çekti. Açıklamanın devamında, “Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz” ifadeleri kullanılarak, parti olarak bu hedef doğrultusunda çalışma iradesinin altı çizildi.

Kaynak : PHA