Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılış törenine katılan DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, hem Sırrı Süreyya Önder'in siyasi ve toplumsal mücadelesine hem de Türkiye'de devam eden barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, 'Barış süreci devam ediyor, barış masasından kalkmayacağız' dedi.

'Sırrı Süreyya Önder Türkiye'nin Gönlünü Kazandı'

Milletvekili Tanhan, Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman'dan çıkarak Türkiye'nin farklı kesimlerinde karşılık bulan önemli bir isim olduğunu belirterek, 'Bugün Adıyaman'dayız. Sırrı Süreyya Önder için açılan okuma salonu ve park için buradayız. Bu kadim topraklardan çıkıp tüm Türkiye'nin gönlünü kazanabilmiş bir isim adına burada bulunmak çok önemli' dedi.

Sırrı Süreyya Önder gibi isimlerin çoğalmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Tanhan, 'Sırrı Süreyya Önderlerin çoğalması bu ülkenin geleceği, barışı ve yarınları açısından çok kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

'Barış Elçisi Olarak Tarihe Geçti'

Sırrı Süreyya Önder'in barış mücadelesiyle hafızalarda yer ettiğini dile getiren Milletvekili Tanhan, onun bu süreçte önemli bedeller ödediğini belirterek, 'Sırrı Süreyya Önder Türkiye'de barış çabalarıyla ön plana çıkan, bu süreçte bedeller ödeyen, tanık da sanık da olan ama sonuçta barış elçisi olarak tarihe adını yazdırmış bir şahsiyettir' dedi.

Okuma salonu ve kütüphanenin anlamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Milletvekili Tanhan, 'Bir okuma salonunun ve kütüphanenin açılmış olması özellikle Sırrı Süreyya Önder düşünüldüğünde çok anlamlıdır. Gelecek kuşaklara onun düşüncelerini ve barış sevdasını aktaracaktır' dedi.

'Barış Masasından Kalkmayacağız'

Konuşmasında Türkiye'deki barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tanhan, sürecin uzun ve zorlu bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, 'Yüz yıldan fazla devam eden bir süreci bir güne, bir aya ya da tek bir olaya bağlamak doğru olmaz. Süreç devam ediyor. Görüşmeler sürüyor. Biz bunu kıymetli buluyoruz' ifadelerini kullandı.

Bir yandan çatışma dili kullanılırken diğer yandan barış masasının korunmasının önemli olduğunu belirten Tanhan, 'Bir tarafta savaş söylemleri yapılırken diğer tarafta barış masasının kurulması ve sürdürülmesi bizim için anlamlıdır. Biz barış masasından kalkmayacağız, barışı savunmaya devam edeceğiz' dedi.

'Amedspor Artık Türkiye'nin Takımıdır'

Milletvekili Tanhan, konuşmasının sonunda Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini de değerlendirdi.

Amedspor'un elde ettiği başarının önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Tanhan, 'Amedspor'un Süper Lig'de yer alması Türkiye'nin demokrasisi açısından da önemlidir. Bu başarı hem Diyarbakır'ın hem de bölgenin tanıtımına katkı sunacaktır' diye konuştu.

Kulübün zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Milletvekili Tanhan, 'Amedspor bu günlere gelene kadar çok mücadele verdi, çok bedeller ödedi. Irkçı saldırılarla karşılaştı ama buna rağmen başardı. Artık sadece bir şehrin değil, bir bölgenin ve Türkiye'nin takımı haline geldi' ifadelerini kullandı.

