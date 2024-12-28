Görüşme Sabah Başladı, Akşam Sona Erdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un izin vermesinin ardından, DEM Parti heyeti İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Görüşme sabah saat 11.00’de başladı ve 17.30’da sona erdi. Görüşmede hangi konuların ele alındığı ve detayların neler olduğu henüz açıklanmadı.

DEM Parti’den İlk Açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar” ifadelerini kullandı. Bakırhan’ın bu açıklamaları, görüşmenin yeni bir siyasi sürece kapı aralayabileceği şeklinde yorumlandı.

Süreç Nasıl Başladı?

DEM Parti’nin İmralı görüşmesi talebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin TBMM grup toplantısında, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa, TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun ve örgütün tamamen lağvedildiğini ilan etsin” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, bu çağrısını kısa bir süre sonra tekrarlayarak, DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Adalet Bakanlığı'ndan Olumlu Yanıt

DEM Parti, 26 Kasım’da Adalet Bakanlığı’na başvurarak İmralı’da görüşme talebinde bulunmuştu. Bakan Yılmaz Tunç, talebe olumlu yanıt verildiğini duyurarak, görüşmeye DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın katılacağını açıklamıştı. Önder, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak” demişti.

Bahçeli’nin Desteği ve TBMM’de Alkış

Süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 9 Aralık’taki TBMM bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşmasını alkışlaması oldu. Bakırhan, “2025 yılında Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : PHA