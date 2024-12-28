"Bakan Uraloğlu ve Protokol Heyeti İncelemelerde Bulundu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Bakan Uraloğlu'na, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Bakanlık bürokratları eşlik etti. Heyet, Emlak Konut tarafından İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı afet konutlarını yerinde inceledi ve tamamlanan örnek daireyi gezdi.

“Güvenli ve Sıcak Yuvalar İçin Çalışmalar Sürüyor”

Yetkililer, projenin hızla tamamlanarak vatandaşların güvenli ve modern konutlara bir an önce kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Tünel kalıp sistemiyle sağlam temeller üzerine inşa edilen konutlar, depreme dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yatay mimariye uygun tasarlanan konutlar, hem güvenli hem de estetik bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

"Depremzedeler İçin Kalıcı Çözüm"

İndere Kalıcı Deprem Konutları, Adıyaman’ın yeniden yapılanması ve depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük önem taşıyor. Projede sağlam zemin üzerine inşa edilen yapılar, depremin ardından güvenli bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Çalışmaların hızla tamamlanmasıyla, afetten etkilenen aileler yeni yuvalarına kavuşacak.

“Adıyaman’ın Güçlü Geleceği İçin Önemli Bir Adım”

Vali Dr. Osman Varol, İndere projesinin Adıyaman'ın yeniden inşasında önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise projenin bölgedeki yeniden yapılanma sürecinde örnek bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, modern ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA