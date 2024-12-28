"Roboski'de 34 Kişi Katledildi, 17'si Çocuktu"

Coşkun, 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu korkunç katliamda 17’si çocuk olmak üzere 34 kişi yaşamını yitirdi. Ancak üzerinden geçen 13 yıla rağmen bu katliamın failleri hala ortaya çıkarılmadı. Ailelerin yıllarca süren hukuk mücadelesi maalesef büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Adaletin yerini bulmaması, hukuki bir ayıp olarak tarihe geçmiştir” dedi.

"Toplumsal Vicdan Adalet Bekliyor"

Coşkun, Roboski katliamının hala hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirtti:

“Roboski katliamı, sadece yaşamını yitirenlerin ailelerinin değil, tüm toplumun vicdanında bir yara bırakmıştır. Sorumluların ortaya çıkarılmaması, bu yaranın kapanmasını engellemekte, adalete olan inancı sarsmaktadır. Tekrar bu tür acıların yaşanmaması için hesap sorulması gerekmektedir.”

"Roboski Bir Kaza Değil, İnkar Siyasetinin Sonucudur"

Coşkun, Roboski’nin bir kaza operasyonu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Roboski, yıllardır sürdürülen inkar siyasetinin trajik bir sonucudur. Katliamın üzeri siyasal iktidar tarafından örtülmeye çalışılmış, yargı süreci bilinçli olarak sürüncemede bırakılmıştır. Bu süreç, Kürt halkına yönelik ötekileştirici ve dışlayıcı politikaların açık bir göstergesidir. Sınır hattında kaçakçılığa mecbur bırakılan Kürt çocukları savaş uçakları ve zırhlı araçlarla katledilmiştir. Bu bir kaza değil, sistematik bir inkar ve ötekileştirme politikasıdır.”

"Adalet Gelmeden Bu Acı Dindirilemez"

Adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Coşkun, "Roboski'ye adalet gelmedikçe, bu yara asla kabuk bağlamayacak. Yargı süreci şeffaf ve tarafsız şekilde ilerletilmeli, sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir. Roboski'nin acısı, toplumsal yüzleşme olmadan dinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

"Hesap Vermek Yerine İnkar Siyaseti"

Coşkun, Roboski’nin ardından geliştirilen siyasal tutumun, toplumsal vicdanı daha da yaraladığını belirtti:

“İktidar, katliamın sorumluluğunu üstlenmek ve hesap vermek yerine, inkar siyasetinde ısrarcı olmuştur. Bu, yalnızca Roboski ailelerinin değil, tüm toplumun vicdanını enkaz altında bırakmıştır.”

"Geçmişle Yüzleşmeden Geleceğe Güvenle Bakamayız"

Coşkun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu coğrafya, katliamların, faili meçhul cinayetlerin ve bitmek tükenmek bilmeyen acıların coğrafyası olmuştur. Geçmişle yüzleşmeden, adaleti sağlamadan geleceğe güvenle bakamayız. Roboski’de hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bu katliamı bir kez daha kınıyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz.”

Kaynak : PHA