Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimi konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "2025, faizin indirileceği yıl olacak. Faiz inecek ki enflasyon da insin" dedi. Asgari ücret eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, "İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, kimse onları engellemiyor" ifadelerini kullandı.

"Bursa, Kardeşlik Şehridir"

Konuşmasında Bursa’nın tarihsel ve kültürel önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehri sadece Türkiye için değil, Balkanlar ve Ortadoğu için de bir bağ olarak tanımladı:

"Bursa, Üsküp’ün kardeşi olduğu kadar Saraybosna’nın da kardeşidir. Bursa, Halep’in, Humus’un ve Şam’ın da kardeşidir. Bu şehir, tarihten gelen köklü kardeşlik bağlarını modern Türkiye’nin kalkınmasında bir lokomotif olarak sürdürüyor."

"Faiz ve Enflasyon Mücadelesinde Kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik programlarının temel hedefinin enflasyon ve faiz oranlarını düşürmek olduğunu belirtti:

"Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacak. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Uyguladığımız programla enflasyonu düşürerek milletimizin refah kaybını telafi edeceğiz. Ayrıca lüks tüketim dışında temel ihtiyaç maddelerinde vatandaşa uygun fiyatlar sunacak yeni mekanizmalar geliştireceğiz."

Asgari Ücret ve İşverenlere Mesaj

Asgari ücret tartışmalarına değinen Erdoğan, yapılan zammın istihdam, enflasyon ve gelir dengesi gözetilerek belirlendiğini söyledi:

"Asgari ücret, çalışanın alabileceği en alt maaş seviyesini ifade eder. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, kimse önünü kesmiyor. Biz tabanı belirliyoruz, işveren dilerse üstüne çıkar. 2025 yılı enflasyon hedefimize ulaşacağımızdan eminiz."

"Fahiş Fiyat Artışı Yapanları Boykot Edin"

Erdoğan, serbest piyasa ekonomisini suistimal edenlere karşı halkı bilinçli davranmaya çağırdı:

"Fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeliyiz. Satılmayan ürün, kullanılmayan hizmetin bir değeri kalmaz. Milletimizin bu konuda göstereceği irade, serbest piyasa düzenini sağlıklı bir zemine oturtacaktır."

"Konut Seferberliği Başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki yeniden inşa faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirterek, 2025’te yeni bir sosyal konut hamlesi başlatılacağını duyurdu:

"Deprem bölgelerindeki inşa sürecini büyük oranda tamamlıyoruz. Yaz aylarından itibaren sosyal konut seferberliği başlatacağız. Bu projelerle hem konut hem de kira fiyatlarındaki balonu söndüreceğiz. Özellikle yeni yuva kuran gençlerimize öncelik tanıyacağız."

Hızlı Tren Projesi: Bursa ve Türkiye’yi Birleştiren Hat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’nın ulaşım altyapısına ilişkin yatırımları da değerlendirdi:

"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının yapımı sürüyor. 2026 yılı sonuna kadar hattı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hat sayesinde Ankara-Bursa ve İstanbul-Bursa arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa, bu projeyle ulaşımda da bir merkez haline gelecek."

"Saflarımızı Daha da Sıklaştıracağız"

Parti teşkilatına seslenen Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

"Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan uzak kalanları yeniden kazanacağız. Saflarımızı sıklaştıracak, kalpleri tamir edeceğiz. Geleceğe dair umutlu olmak için birçok sebebimiz var. Bursa’nın sanayi ve üretim alanındaki atılımlarıyla Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkılar sunduğunu görmek beni ayrıca gururlandırıyor."

Erdoğan’ın Vizyonu: 2025’te Yeni Dönem Başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında özellikle faiz indirimi, sosyal konut projeleri ve hızlı tren gibi somut hedefler öne çıktı. Ekonomik zorlukları aşma ve enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, 2025 yılını bu hedeflerin gerçekleşeceği yıl olarak işaret etti.

Kaynak : PHA