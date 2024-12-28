Yoğun Katılımla Gerçekleşen Açılış Töreni

Kahta-Siverek Yolu’nun açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreteri Fatih Şahin, Adıyaman Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. İlçe protokolü ve AK Parti teşkilatının da yoğun katılım sağladığı törende bölgenin ulaşım altyapısına yönelik atılan adımların önemi vurgulandı.

Başkan Hallaç’tan Kahta İçin Proje Talepleri

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, açılış vesilesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Başkan Hallaç, ilçenin gelişimi için gerekli ihtiyaç ve talepleri Bakan Uraloğlu’na iletti. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Bakan Uraloğlu’nun ilçeye olan destekleri için teşekkür eden Başkan Hallaç, şunları söyledi:

"Kahta’nın kalkınması adına çok önemli bir projeye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Bakanımızla ilçemizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini paylaştık. Kendisi, Kahta’nın gelişimine yönelik projelerimize destek sözü verdi. İlçemiz adına büyük bir kazanım sağlayacak bu destek için Sayın Bakanımıza minnettarız."

Kahta-Siverek Yolu’nun Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan Kahta-Siverek Yolu, bölgenin ulaşım ağını güçlendiren stratejik projelerden biri olarak öne çıkıyor. Güzergahın tamamlanmasıyla birlikte hem seyahat süresinde önemli bir azalma sağlanacak hem de bölgedeki ticaret ve turizm faaliyetleri canlanacak. Proje, özellikle Nemrut Dağı gibi tarihi ve turistik alanlara kolay erişim sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Bakan Uraloğlu’ndan Kahta’ya Övgü

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Kahta’nın Adıyaman’ın kalkınma sürecinde kilit bir rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kahta-Siverek Yolu, yalnızca bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kahta’nın tarihine ve geleceğine uzanan bir köprüdür. İlçenin kalkınması için gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. Bu proje, Adıyaman’ın ve Kahta’nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacaktır."

Kaynak : PHA