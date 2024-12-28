"Bu Topraklar, İnsanlığın Ortak Hafızasının Bir Parçasıdır"

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Adıyaman’ın tarihi, kültürel ve coğrafi önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Binlerce yıllık tarihe sahip bu topraklar, sadece bir coğrafya parçası değil, insanlığın ortak hafızasının bir parçasıdır. Adıyaman, Bereketli Hilal’in kuzeydeki incisi olarak Anadolu ile Mezopotamya arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Nemrut Dağı’ndan Cendere Köprüsü’ne kadar uzanan tarihi mirasıyla, bu topraklar insanlık tarihine tanıklık eden kadim bir hazineyi barındırıyor."

"Adıyaman’a 29 Milyar Liralık Yatırım"

Adıyaman’ın ulaşım altyapısına yapılan yatırımları detaylı bir şekilde açıklayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

2002’den bu yana Adıyaman’a 29 milyar 320 milyon liralık yatırım yapıldı.

Bölünmüş yol uzunluğu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkarıldı.

İlk kez bitümlü sıcak kaplama yollar yapılarak Adıyamanlılar modern ulaşım imkanlarına kavuştu.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa’ya bölünmüş yollarla bağlandı.

"Adıyaman, tarih boyunca ticaret yollarının kavşağında olmuştur. Bu stratejik konumu güçlendirmek ve ilin ekonomik, turistik potansiyelini artırmak için altyapı projelerine özel önem veriyoruz."

Kahta-Narince-Siverek Yolu’nun Katkıları

Projenin detaylarına değinen Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu’nun Adıyaman ve bölge için taşıdığı öneme işaret etti:

"Yolumuz, Adıyaman’ı Diyarbakır’a ve Güneydoğu Anadolu’yu İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan stratejik bir hattır. Bu proje, Adıyaman’ın geçmişinden aldığı mirası, geleceğin aydınlık vizyonuna taşıyan bir köprü olmuştur."

Proje uzunluğu: 40,8 kilometre.

Tamamlanan kısım: 27 kilometre, 656 metre uzunluğunda iki çift köprü ve 60 metrelik iki üstgeçit.

Seyahat süresi: 55 dakikadan 25 dakikaya indirildi.

Tasarruf: Yıllık 953 milyon lira (706 milyon lira zamandan, 247 milyon lira akaryakıttan).

Çevresel fayda: Karbon emisyonunda 18 bin ton azalma.

"Mevcut güzergahın heyelanlı kesimleri devre dışı bırakılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir yolculuk sağlanacak. Ayrıca turistik ve tarihi alanlara erişim kolaylaşacak."

Nemrut Dağı ve Tarihi Değerler Daha Yakın

Uraloğlu, projenin turizm açısından taşıdığı önemi de vurguladı:

"Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve Karakuş Tepesi gibi dünya mirası değerlerimize erişim artık çok daha kolay. Bu durum, Adıyaman’ın turizm potansiyelini artıracak ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır."

"Yol Medeniyettir"

Ulaştırma ve altyapı projelerinin ekonomik büyüme ve toplumsal refah açısından önemine değinen Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yol medeniyettir" vizyonunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Her yeni yol, köprü, tünel ve havalimanı yatırımı, üretim, ticaret, turizm ve kültür faaliyetlerini canlandırarak istihdam olanakları yaratıyor. 2002 yılında 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, bugün 29.700 kilometrenin üzerine çıkardık. 81 ilimizin 77’si artık bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda."

Nissibi Köprüsü’nün Başarısı

Uraloğlu, Nissibi Köprüsü’nün bölge ulaşımındaki rolüne de değindi:

"1992 yılında sular altında kalan eski karayolu yerine inşa ettiğimiz Nissibi Köprüsü, Güneydoğu Anadolu’nun Boğaz Köprüsü’dür. 2015’te hizmete giren köprüden bugüne kadar 5 milyon 780 bin araç geçti."

"Adıyaman İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Adıyaman’ın kalkınma yolculuğunda projelerin devam edeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Adıyaman’ın kalkınması, depremin izlerinin tamamen silinmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız sürecek. İnsanlık tarihinin ilk adımlarının atıldığı bu topraklar, geleceğin yol haritasını çizmeye devam edecek. Bu projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak : PHA