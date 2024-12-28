"Adıyaman’ı Geleceğe Taşıyoruz"

Törene Adıyaman Valisi, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Uraloğlu, Adıyaman’ın hem Anadolu’nun kadim kültürüne hem de Mezopotamya’nın bereketli ovalarına köprü görevi gördüğünü belirtti. Konuşmasına 6 Şubat depremlerine değinerek başlayan Uraloğlu, şöyle dedi:

"Öncelikle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin yaralarını sarmak, Adıyaman’ı ve tüm bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kahta-Narince-Siverek Yolu, Adıyaman’ın geçmişten geleceğe uzanan gelişim yolculuğunda önemli bir adım olacak."

"Bereketli Hilal’in Kuzeydeki İncisi Adıyaman"

Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, kentin stratejik önemine dikkat çekti:

"Adıyaman, Dicle ve Fırat havzalarını oluşturan toprakların kuzey ucunda yer alarak Bereketli Hilal’in önemli bir parçasıdır. Nemrut Dağı’nın görkemli heykellerinden Cendere Köprüsü ve Eski Kahta Kalesi’ne kadar birçok tarihi yapı, Adıyaman’ın insanlık tarihindeki önemli rolünü gözler önüne seriyor. Bu nedenle, kentin ulaşım altyapısını geliştirmek bizim için sadece bir görev değil, tarihi bir sorumluluktur."

Adıyaman’a 29 Milyar Liralık Ulaşım Yatırımı

Adıyaman’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlara ilişkin detaylar paylaşan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2002 yılından bu yana Adıyaman’a ulaşım ve iletişim alanında 29 milyar 320 milyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkardık. Adıyamanlı hemşerilerimizi ilk kez bitümlü sıcak kaplama yollarla tanıştırdık. Bu yollar, Adıyaman’ı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa gibi komşu illere bağladı."

Kahta-Narince-Siverek Yolu: Bölgenin Yeni Can Damarı

Kahta-Narince-Siverek Yolu’nun detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu, projenin teknik ve ekonomik kazanımlarını şu sözlerle açıkladı:

"40,8 kilometrelik uzunluğa sahip bu yolu tamamladık. Daha önce hayata geçirdiğimiz Nissibi Köprüsü, bu güzergahın önemli bir parçası. Bugün açılışını yaptığımız 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğunda çift köprü ve 60 metrelik iki üstgeçit de projeye dahil edildi. Bu yol sayesinde mevcut 52 kilometrelik güzergah 11,2 kilometre kısaltılarak seyahat süresi 55 dakikadan 25 dakikaya indirilecek."

Uraloğlu, projenin yıllık bazda 953 milyon lira tasarruf sağlayacağını ve karbon emisyonunu 18 bin ton azaltarak çevreye de katkı sunacağını vurguladı.

Tarihi ve Turistik Alanlara Kolay Erişim

Yolun turizme de büyük katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kahta-Narince-Siverek Yolu, turizm açısından stratejik bir güzergah. Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve Karakuş Tepesi gibi tarihi alanlara hızlı ve kolay erişim imkanı sunacak. Bu durum, Adıyaman’ın turizm potansiyelini artırarak bölge ekonomisini canlandıracaktır."

Adıyaman’ın Kalkınması İçin Yeni Projeler Yolda

Adıyaman’da devam eden ulaşım projelerine de değinen Bakan Uraloğlu, Besni-Araban-Gaziantep Yolu, Narince-Gerger İl Yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu ve Adıyaman-Çelikhan Yolu gibi 9 farklı karayolu projesinin sürdüğünü söyledi.

"Adıyaman’ı sadece bir ulaşım ağı ile değil, sanayi, turizm ve ticaret için bir kalkınma koridoru olarak görüyoruz. Bu projelerle Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye’nin Ulaşım Hamlesi

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde ulaşıma yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak şunları ekledi:

"2002’de 6.101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29.700 kilometrenin üzerine çıkardık. Bugün 81 ilimizin 77’si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Nissibi Köprüsü gibi projelerle bölgesel kalkınmayı destekliyoruz. Güneydoğu Anadolu’nun Boğaz Köprüsü olarak bilinen Nissibi Köprüsü, bugüne kadar 5 milyon 780 bin aracın güvenle geçiş yapmasını sağladı."

"Adıyaman’ın Geleceği İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, konuşmasını Adıyaman’ın gelişimine olan inancını vurgulayarak tamamladı:

"Adıyaman’ın kalkınması, depremin izlerinin tamamen silinmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşılması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kadim topraklar, insanlık tarihinin ilk adımlarına ev sahipliği yaptığı gibi geleceğin yol haritasını çizmeye de devam edecek."

Kaynak : PHA