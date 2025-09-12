12 Eylül Askeri Darbesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır, “12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırma ve demokratik bir ülke yaratma mücadelemiz o günden bugüne kesintisiz olarak sürüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Bayır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“12 Eylül Askeri Darbesi’nin üzerinden 45 Yıl geçti. Darbenin 45. yılında darbeyi gerçekleştiren ve destekleyenleri, halklarımıza zulmü ve hukuksuzluğu reva görenleri bir kez daha lanetliyoruz. 12 Eylül zulmüne uğrayan ve yaşamını yitiren insanlarımızı ise saygıyla anıyoruz.

12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırma ve demokratik bir ülke yaratma mücadelemiz o günden bugüne kesintisiz olarak sürüyor. Bugün de demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi güncelliğini koruyor. Siyasi yasaklar ve baskılar, grev yasakları siyasi tutuklamalar, cezaevlerinde yaşanan kötü muameleler, kayyımlar, farklılığı yok sayan tekçi zihniyet icraatları maalesef hala ülke gündeminde yerini alıyor.

Barış ve demokratik toplumun, demokratik Cumhuriyet’in inşasını, demokratik hukuk ve siyasetin güçlendirilmesini konuştuğumuz bu süreçte; ülkede yaşayan insanların farklı dil, kültür, kimlik ve inançlara sahip olduğu ve bunun bir zenginlik yarattığı tüm kesimler tarafından artık kabul edilmelidir. Demokrasiyle barışın, toplumsal barış ile demokratik siyasetin birbirinden ayrılmaz olduğu açıktır.

DEM Parti olarak, askeri ve siyasi darbelerinin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 45 yıl sonra, darbe yönetiminin hazırladığı anayasadan kurtulma ihtiyacına ve gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyoruz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bu farklılıkları anayasal ve güvence altına alan demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve ekolojik bir anayasayla 12 Eylül Askeri Darbesi’nin tüm izlerini silebiliriz.”

Kaynak : PHA