12 Eylül askeri darbesinin 45. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, tüm insanların eşit yurttaşlık temelinde buluştuğu yeni bir ülke yaratma mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Başkan Polat açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

“Demokrasi ve barış mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz”

“Bugün 12 Eylül faşist askeri cunta darbesinin 45. yıl dönümü. KESK olarak bir kez daha darbeleri lanetlediğimizi, darbelere karşı olduğumuzu gür sesle dile getiriyoruz. 12 Eylül’ün izinden gidenlere karşı demokrasiyi, barışı, laikliği ve emeğin haklarını kazanmanın yolunun emek ve demokrasi güçlerinin birlikteliğinden ve ortak mücadelesinden geçmekte olduğunu biliyorum. KESK olarak emeği, temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, barışı ve laikliği hedef alan saldırılara karşı, emek, demokrasi ve barış mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Tüm insanlarımızın eşit yurttaşlık temelinde buluştuğu; barışın, kardeşliğin, demokrasinin, adaletin, temel hak ve özgürlüklerinin, sendikal hak ve özgürlüklerinin önünün açıldığı; hiç kimsenin gündüzleri işsiz kalmadığı, geceleri yatağa aç girmediği yeni bir ülke yaratma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

“12 Eylül faşist cuntasını lanetliyoruz”

1982 Anayasası’na karşı, yeni demokrasiyi, insan haklarını, barışı, birlikte yaşama kültürünü temel alan yeni bir toplumsal sözleşme talebimizi bir daha buradan bir gür sesle dile getiriyor, askeri darbelere karşı her türlü mücadeleyi yürüteceğimizi, darbeleri lanetlediğimizi, 12 Eylül faşist cuntasını bir daha lanetlediğimizi belirtmek isterim.”

Kaynak : PHA