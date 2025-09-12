Kahta Ortanca Köyü Muhtarı Kemal Tanrıverdi ve köy sakinleriyle birlikte köy içi kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal değerlendirmede bulunarak, “Ortanca köyümüzde yapımı tamamlanıp köy sakinlerinin hizmetine sunulacak bu güzel çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Kahta ilçesindeki köylerde birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Soysal, “İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan ile birlikte Kahta ilçemize bağlı Ortanca köyümüzde yapımına devam edilen köy içi kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde görmek ve köyümüzün ihtiyaç ve taleplerini dinlemek üzere muhtarımız ve köy sakinlerimizi ziyaret ettik. Bizler Sayın Valimiz Dr. Osman Varol’un talimat ve destekleriyle, İl Genel Meclis Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz ile sağladığımız istişarelerle ve İl Özel İdaremizin başta Genel Sekreterimiz olmak üzere tüm birimleriyle Kahta ilçemizin köylerine birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye ve her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ortanca köyümüzde yapımı tamamlanıp köy sakinlerinin hizmetine sunulacak bu güzel çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise kilitli parke taşı çalışmalarının Ortanca Köyü sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek, Kahta ilçesinin köylerinde önem arz eden hizmetlerin ivedilikle çözüme kavuşturulması ve eksiksiz hizmet vermenin gayretinde olduklarının ifadesinde bulundu.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, “Kaymakamımız Sayın Muhammed Üsame Soysal ile birlikte Kahta ilçemizin büyük ve merkeze en yakın köylerinden olan Ortanca köyümüzü ziyarette bulunduk. Köy muhtarımız ve köy sakinlerimizle bir araya gelerek eksik kalan köy içi kilitli parke döşemesi çalışmalarını yerinde inceleyerek kıymetli vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve talimatlarıyla köylerimize en modern hizmetleri ulaştırmaya devam ediyoruz. 2025 yılı yatırım programı kapsamında İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla Kahta ilçemize bağlı 102 köy ve 114 mezramıza ve buralarda bulunan en uzak hanelere kadar hizmet götürmenin gayretindeyiz. Sayın Valimizle, Sayın Milletvekillerimizle, Sayın Kaymakamlarımızla, teşkilatlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte halkımızın taleplerini dinlemeye, istişare etmeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Ortanca Köyü Muhtarı Kemal Tanrıverdi ise “Bizleri ziyaretleriyle onore eden Kaymakamımız Sayın Muhammed Üsame Soysal’a, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Mehmet Can Erdoğan’a ve köyümüze sunulan bu güzel hizmette emeği geçen herkese şahsım ve köyüm adına çok teşekkür ederiz” dedi.

