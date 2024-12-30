MHP Lideri Bahçeli’nin Çağrısı Sürece Yön Verdi

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Öcalan’ın süreçte pozitif katkı sağlayacağına dair ifadeleri kamuoyuyla paylaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Bahçeli’nin çağrısının süreci hızlandırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımızın Meclis’in açılış günü DEM Parti ile olan teması ve arkasından yaptığı çağrılar süreci bugünkü aşamaya getirdi. Bu çağrının devlet politikası olarak devam etmesi önemli bir kilometre taşı oldu.”

Karakaya, görüşmeden çıkan ifadelerin sürece olumlu bir yaklaşımı işaret ettiğini belirterek, “Genel Başkanımız konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır” dedi.

“Terör İçeride Sıfırlandı”

Türkiye’nin PKK ile 40 yıldır süren mücadelesine değinen Karakaya, bu süreçte hem manevi hem de maddi büyük kayıplar yaşandığını ifade etti. Terörle mücadelenin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Karakaya, şunları söyledi:

“Türkiye’nin ekonomik durumu konuşulurken, bu mücadeledeki kayıplarımızın dikkate alınmaması dikkat çekici bir durumdur. Ancak bugün geldiğimiz noktada, terör içeride sıfırlandı. Bu mücadele alanını ortadan kaldırarak terörü tamamen bitirmemiz gerekiyor.”

“Türkiye Meşru Müdafaa Hakkını Kullandı”

Karakaya, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına da değinerek, terörün dış bağlantıları ve destekçilerine karşı verilen mücadelenin önemini vurguladı:

“Son yıllarda özellikle güney sınırlarımızda Suriye gibi ülkelerde terör örgütleri kendilerine alan buldu. Arkalarına aldıkları devletlerin destekleriyle Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturdular. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını kullanarak bu tehditleri bertaraf etmek için mücadelesine devam etti.”

Bahçeli’nin Değerlendirmesi Bekleniyor

MHP’nin sürece ilişkin tavrını Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin açıklaması beklenirken, Karakaya’nın açıklamaları, İmralı görüşmesinin yankılarını ve MHP’nin durduğu noktayı gözler önüne serdi. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Karakaya, Türkiye’nin refah ve huzur ortamını sağlamada önemli bir adım attığını vurguladı.

Kaynak : PHA