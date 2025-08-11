Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin bugün bir “insanlık sınavında” olduğunu belirterek, “Gazze soykırımını dünyaya anlatan en önemli basın mensuplarından Anas al-Sharif ve dört gazeteci arkadaşı, İsrail saldırısında doğrudan hedef alınarak çadırlarında hayatını kaybetti. Böylece Gazze’de öldürülen basın mensubu sayısı 237’ye ulaştı” dedi.



“Basın özgürlüğü için harekete geçme vakti”

Davutoğlu, tüm basın mensuplarına ve yayın kuruluşlarına seslenerek, “İnsanlık onuru ve basın özgürlüğü için harekete geçme vaktidir” ifadelerini kullandı.



Davutoğlu’nun çağrısı şöyle:

“Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun bütün basın mensuplarına; Ankara’da İsrail Büyükelçiliğine, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğuna yürüyüş yapma, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne Gazze soykırımında katledilen gazeteciler için bir günlük yas ilan etme, bütün televizyon kanallarına da bu konuda bir saatlik ortak yayın yapma çağrısında bulunuyorum.”



Davutoğlu, yaşamını yitiren gazeteci Anas al-Sharif’in, kendisine Katar’da dinlenme teklifi yapıldığında “Ben Gazze’den ancak cennete giderim” dediğini aktararak, “Ruhu şad olsun; uğruna canını feda ettiği Gazze ebediyen var olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA