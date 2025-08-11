Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in değerli ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.



Bakan Şimşek’in ağabeyi Nazmi Şimşek vefat etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi, emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek (80), Yalova’da yaşamını yitirdi. 1945 doğumlu olan Nazmi Şimşek, Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman’ın Sason ilçesi Gürgenli köyünde başladı. Kardeşi Mehmet Şimşek’in de öğretmeni olan merhum, Batman’daki çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.



1988 yılında “Yılın Öğretmeni” seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi’den aldı.



Cenaze töreni Yalova’da yapıldı

Nazmi Şimşek’in cenazesi, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi’ndeki Sahil Siteler Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım ile eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz ve Fikri Işık da katıldı.



Taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in kıymetli ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Bakanımıza ve aile yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, “Nazmi Şimşek’e Allah’tan rahmet, Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

