Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.



Görüşmelerde, şehir merkezi ve köylerde kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği süreçleri, konut teslimleri, altyapı çalışmaları ve sahadaki son durum ele alındı. Ayrıca, vatandaşlara farklı alanlarda sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA