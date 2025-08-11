Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde içme suyu satışı yapan market, bakkal ve şarküterilere yönelik fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Yaklaşık 50 işyerinde yapılan kontrollerde, fırsatçılık yaparak orantısız fiyat artışı uyguladığı belirlenen 13 işletme hakkında tutanak tutuldu. Bu işletmeler, cezai işlem uygulanmak üzere Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü’ne sevk edildi.



Denetimlerde ayrıca raf ve kasa fiyatlarının uyumu da kontrol edildi. Etiket ile kasa fiyatı arasında fark tespit edilen işletmeler hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı.



“Fırsatçılara asla izin vermeyeceğiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İçme suyu sorununun yaşandığı bu günlerde, vatandaşlarımızın mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Belediye olarak hemşehrilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı içme suyuna ulaşabilmesi için sahada tedbirlerimizi ve denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Fiyat oyunlarıyla halkımızın cebine göz dikenlere karşı tüm yasal işlemleri kararlılıkla uygulayacağız.”

Kaynak : PHA