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Özellikle Kur-an'ı Kerim yakılması olaylarıyla gündeme gelen ve kutsal kitaplara saldırıyı polis korumasında fikir hürriyeti kapsamında değerlendiren Danimarka yönetimine yönelik tepkiler sonuç verdi. Danimarka'da çıkarılan yeni yasayla, “Dini metinlere uygunsuz muamele" suç sayıldı.

Danimarka'da geçtiğimiz yaz boyunca Kur-an'ı Kerim yakma eylemleri yaşanmış, dünya çapında tepkilere neden olan bu eylemleri Danimarka “ifade hürriyeti” çerçevesinde değerlendirmişti. Ancak Müslüman aleminden Danimarka’ya dönük sert ve istikrarlı tepkiler bu ülkeye geri adım attırarak, ilgili yasada değişikliğe gidilmesine neden olunu.

Dini metinlerini yakılmasını ve bu metinlere kötü davranılmasını yasaklayan yasa tasarısı, 179 sandalyeli “Folketing”de 94 lehte, 77 aleyhte oyla kabul edildi. Adalet Bakanı Peter Hummelgaard yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın ve Danimarkalıların güvenliğini korumalıyız . Bu nedenle, uzun süredir gördüğümüz sistematik hakaretlere karşı artık daha iyi korumaya sahip olmamız önemli" dedi. Yeni yasayla birlikte kutsal metinlerin kamuya açık olarak veya videoya kaydedilerek yakılması, yırtılması veya başka bir şekilde hakarete uğraması yasaklanıyor. Başlangıçta yasa tasarısı, “Dini öneme sahip nesneler”i kapsıyordu ancak sonradan sadece “kutsal metinler” korumaya alınmış oldu. Yasayı ihlal edenler para cezası veya iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Resmi verilere göre, bu yıl 21 Temmuz ile 24 Ekim tarihleri ​​arasında Danimarka'da 483 kitap yakma veya bayrak yakma olayı kaydedildi. Bu verilere göre Danimarka'da her gün en az bir kez kitap veya bayrak yakılmış.

Aşırı sağ Danimarka Demokratlarının lideri Inger Stojberg, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu bir ihanettir, büyük bir başarısızlıktır. İfade özgürlüğünü kısıtlayan bir nesil haline geldik" dedi.

Danimarka, Kuran'ın yakılmasını yasaklayan tek Avrupa ülkesi değil. Danimarka Adalet Bakanlığı'na göre sekiz Avrupa ülkesi, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Almanya, İtalya, Polonya ve Romanya'da buna benzer yasalar çıkarttı ve uyguluyor.

Kaynak : PHA