Bahreyn’ de yapılan liseler dünya şampiyonasında taekwondo sporcusu Damla Nur Yılmaz tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, yetiştirdiği şampiyon sporcularla turnuvalara damga vuruyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU

Büyküşehir’in başarılı taekwondo sporcusu Damla Nur Yılmaz, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Bahreyn’de düzenlenen Liseler arası Dünya Taekwondo Şampiyonası’na katılan milli sporcumuz, 42 kilogramda tüm rakiplerine yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.Kazandığı başarıyla organizasyona damga vuran Damla Nur, Sakarya’nın bu alandaki başarısını da perçinledi.