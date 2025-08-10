‘Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz’

Mektubunda, AK Parti iktidarlarının 23 yılda yaptığı yatırımlar, projeler ve reformlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada “muteber bir konuma” geldiğini ifade etti. “Aziz milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşımanın bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diyen Erdoğan, engellere rağmen demokrasinin güçlendirildiğini, hak ve özgürlüklerin önünün açıldığını, vesayet odaklarının bertaraf edildiğini vurguladı.



‘Terörle tavizsiz mücadele’

Terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan, 86 milyon vatandaşın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. “Fitne duvarlarını yıkmak; kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak; kavlimizi ve muhabbetimizi tazelemek” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin bu anlayışla başlatıldığını söyledi.



‘Beyaz sayfalar zaferlerle dolacak’

Yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan “kanlı zinciri” milletle birlikte kırmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak; bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz” dedi.



‘Hiçbir pazarlık söz konusu değil’

Erdoğan, süreçte atılacak adımların stratejik bir akıl, dikkat ve hassasiyetle yürütüleceğini belirterek, “Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla olmayacaktır” ifadesini kullandı. Şehit ailelerini ve gazileri üzecek, rencide edecek hiçbir teşebbüse izin vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Bu mücadeleyi azimle, sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.



‘Rabbim yar ve yardımcımız olsun’

Mektubunu, “Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun; umduklarımıza nail eylesin” temennisiyle bitiren Erdoğan, “Saygı ve sevgilerimle” notuyla imzaladı.

Kaynak : PHA