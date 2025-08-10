‘Depremin ilk anından itibaren devlet sahadaydı’

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Alkayış, “Sayın Bakanımız Murat Kurum, Valimiz Osman Varol ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sahada yürütülen her çalışmayı anbean takip ettik. Adıyaman’da ortaya konan hız, kararlılık ve birliktelik tüm Türkiye’ye örnek olmuştur” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve milletle kurduğu güçlü gönül bağına dikkat çeken Alkayış, “Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan güvenin ve millet-devlet kenetlenmesinin en somut göstergesidir. Aziz milletimiz biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi mi, o söz mutlaka yerine gelir. AK Parti ailesi olarak 14 Mayıs’ta hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin de ötesine geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



‘Adıyaman küllerinden yeniden doğuyor’

Alkayış, Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerek, “Sevdamız olan Adıyaman, küllerinden yeniden doğuyor. Artık yepyeni bir Adıyaman var. Bu şehrin yeniden, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için gecesini gündüzüne katarak çalışan AK Parti kadroları, bugün milletimizin huzuruna alnı ak olarak çıkmaktadır. AK Partimizin icraatlarıyla artık yepyeni bir Adıyaman inşa ediliyor. Bu başarı, tüm Adıyaman halkınındır” ifadelerini kullandı.



‘Şehrin çehresi değişecek’

Kent Meydanı, Cami Çevresi Çarşı Projesi, Besni Meydan Projesi ve Gölbaşı’ndaki imar düzenlemeleriyle ilgili Bakan Murat Kurum’un verdiği müjdelerin, şehrin çehresini değiştireceğini belirten Alkayış, “Bu projeler tamamlandığında Adıyaman sadece yaralarını sarmış bir şehir olmayacak; tarih, kültür ve ticaretin yeniden can bulduğu, bölgesine yön veren bir merkez haline gelecek” dedi.



‘Yaraları birlikte sardık’

Alkayış, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Depremin acısını hep birlikte yaşadık, yaraları da hep birlikte sardık. Kim bir taş koyduysa Allah ondan razı olsun. Milletimizin duaları, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve devletimizin gücü yanımızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez.”

