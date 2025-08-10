“2025, susuzluğun en ağır yaşandığı yıl”

Açıklamasında 2025 yılının Adıyaman tarihinde yalnızca sıcak yaz günleriyle değil, susuzluğun en yakıcı şekilde hissedildiği yıl olarak anılacağını ifade eden Karaaslan, “Evet, suyu musluktan değil, tankerlerden almak zorunda kaldık. Yanlış duymuyorsunuz” dedi.



Karaaslan, yıllardır iklim değişikliği, kuraklık ve yanlış su yönetimi konularında uyarılar yapılmasına rağmen somut adımlar atılmadığını, yer altı su kaynaklarının hızla azalmasına karşı yeni su kuyuları açılması veya mevcut kaynakların korunması gibi önlemlerin ertelendiğini vurguladı.



“Sorumlu hepinizsiniz”

Açıklamasında hem geçmiş hem de mevcut yönetime eleştirilerde bulunan Karaaslan, “Suçlu, bugüne kadar bu işe önlem almayanlar ve muhalefette iken memleketin susuz olduğunu bilerek yönetime talip olup bu konuyu unutup öncelik haline getirmeyenlerdir. Herkes topu birbirinin üstüne atıyor ancak unutmayın, sorumlu hepinizsiniz. Saçma sapan açıklamalar ve savunmalar ile geçiştirilmeye çalışılan bir konu bu. İnsanlarımız bu tartışmaları dinlemek istemiyor; biz kalıcı çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Geçmişte yapılmayanlar yüzünden bugün bu manzarayı yaşıyoruz”

Birkaç yıl önce planlı su kuyularının açılması ve gerekli yatırımların yapılması halinde bugün yaşanan manzaranın olmayabileceğini belirten Karaaslan, “Tankerlerin önünde bidon sırasına giren yaşlılarımızın, evinin deposunu doldurmak için saatlerce bekleyen ailelerin çilesi belki hiç olmayacaktı” dedi.



Su sorununun yalnızca altyapı meselesi olmadığını, yönetim ve öncelik sorunu da taşıdığını ifade eden Karaaslan, “Bir şehir susuz kalıyorsa orada başka hiçbir hizmetin anlamı yoktur. Yol, su, toz, toprak, çamur, çukur, bir türlü evlerine geçemeyen aileler, bitmeyen ya da bitse de teslim edilmeyen TOKİ konutları... Bugün Adıyaman’da hayat, musluktan değil, tanker hortumundan akıyor” değerlendirmesinde bulundu.



“Su temel haktır, lüks değil”

Karaaslan, suyun yaşamın kendisi olduğunu ve temel hak olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Geçmişte yapılmayanlar için artık geç kaldık ama geleceği kurtarmak için hâlâ bir şansımız var. Şimdi yapılması gereken, kalıcı ve sürdürülebilir çözümleri devreye almak, suyu bir lüks değil, temel hak olarak görmek ve korumaktır. Bu rezaleti hak etmedik. Ama unutmayalım ki bir daha aynı hatayı yaşamayalım. Geçici çözüm değil, bir an önce kalıcı çözüm bulalım. Bu halkı daha da perişan etmeyelim, tek suçumuz Adıyaman’da yaşamak olmasın” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA