Marketlerde stoklar tükendi

Adıyaman Belediyesi’nin dönüşümlü su kesintilerine ilişkin duyurusunun ardından, kentteki birçok markette ve su bayisinde hazır su stokları kısa sürede tükendi. Yüksek talep nedeniyle bazı su firmaları normalin 4-5 katı sipariş alırken, litrelik şişe su ve damacana satışlarında fiyat artışları yaşandı.



Market yetkilileri, satışlardaki artışın geçmiş dönemlerdeki susuzluk dönemlerini dahi geçtiğini belirterek, “Geçmişte de susuzluk çektik ama hiç bu kadar yoğun bir satış olmamıştı. Servis araçlarımız su yetiştiremiyor. Çevre ilçelerden hazır su toplayıp Adıyaman’a getirerek satış yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.



Vatandaş: Susuzluk yetmedi, fırsatçılıkla da uğraşıyoruz

Kesintiler nedeniyle günlük su ihtiyacını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, fiyat artışına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, “Susuzlukla mücadele ediyoruz derken fırsatçılıkla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Su temel ihtiyaç, lüks değil. Bir gün aldığımız suyun fiyatı ertesi gün farklı oluyor. Yetkililer neden denetim yapmıyor?” diyerek tepkilerini dile getirdi.



Denetim beklentisi

Vatandaşlar, hem su kesintilerinin süresinin kısaltılması hem de fiyat artışlarına karşı denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA