Olay, gece saatlerinde Kahta-Siverek yolu ile Kahta-Diyarbakır yolu olarak bilinen güzergâh üzerindeki Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.



Çatışmada Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Sait Ç. (63), Abdullah Ç. (47) ve Fatih Ö. (46) yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, silahlı kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA