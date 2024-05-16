Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico’ya yönelik saldırıyı kınadı.

TASC önderliğinde bir araya gelindi: Sözde Ermeni Soykırımı'na protesto

TASC önderliğinde bir araya gelindi: Sözde Ermeni Soykırımı'na protesto

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.